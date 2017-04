Anche le scimmie potrebbero avere una teoria della mente. Come gli esseri umani, potrebbero assegnare uno stato mentale ad altri individui. Secondo uno studio, in molte occasioni scimpanzé, bonobo e oranghi comprendono quando un ricercatore ha una credenza erronea e si comportano di conseguenza. L’abilità cognitiva degli animali non è completamente sviluppata, in quanto corrisponde a quella di un bambino di sedici mesi.