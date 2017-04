Donald Trump accusa Bashar al Assad per l’attacco chimico avvenuto in Siria. È stato un “affronto all’umanità”, ha detto, affermando che “le azioni di Assad non possono essere tollerate”. L’ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite Nikki Haley ha dichiarato che se l’Onu “continua a fallire nel suo dovere di agire collettivamente, saremo costretti ad agire da soli per il bene delle vittime”. Il Consiglio di sicurezza dell’Onu, riunito d’urgenza per discutere del bombardamento su Khan Sheikhun, ha rinviato il voto su una risoluzione di condanna per negoziare con la Russia, che ha il potere di veto e difende il regime di Damasco. Il testo presentato da Stati Uniti, Francia e Regno Unito potrebbe essere votato oggi.