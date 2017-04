Il centrista Emmanuel Macron e la candidata del Front national, Marine Le Pen, sono pari nei sondaggi per le presidenziali francesi. Secondo un’inchiesta dell’istituto Elabe, realizzata all’indomani del dibattito televisivo tra tutti gli 11 candidati al primo turno, entrambi i candidati il 23 aprile otterrebbero il 23,5 per cento dei voti. In terza posizione il candidato conservatore François Fillon, al 19 per cento, seguito da Jean-Luc Mélenchon, l’esponente della sinistra radicale: con il 17 per cento, Mélenchon ha guadagnato 7 punti in due mesi. Benoît Hamon, il candidato socialista, otterrebbe appena il 9 per cento. Secondo il sondaggio l’affluenza alle urne dovrebbe attestarsi al 64 per cento e due elettori su tre si dicono ormai sicuri della propria scelta.