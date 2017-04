Trovati degli esplosivi in una nuova perquisizione della polizia a San Pietroburgo. Un congegno esplosivo è stato fatto brillare all’alba in un appartamento della città russa, perquisito dalle forze dell’ordine a tre giorni dall’attentato che ha causato 13 morti nella metropolitana. Diverse persone sono state arrestate. L’attentatore Akbarzhon Jalilov, cittadino russo di 22 anni nato in Kirghizistan, è morto durante l’attacco.