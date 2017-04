Gli Stati Uniti colpiscono una base aerea in Siria in risposta all’attacco chimico su Khan Sheikhun. Il Pentagono ha comunicato che 59 missili Tomahawk sono stati lanciati alle 4:40 (ora siriana) contro la base militare di al Shayrat vicino ad Homs, in Siria. Dalla base colpita sarebbe partito l’attacco chimico del 4 aprile su Khan Sheikun, nella provincia di Idlib, in cui sono morte circa 70 persone. Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato di aver ordinato il bombardamento e ha invitato “le nazioni civili a unirsi agli Stati Uniti per far cessare il massacro in Siria”. Il Cremlino ha definito l’attacco “un’aggressione nei confronti di uno stato sovrano” e una violazione del diritto internazionale che peggiorerà molto i rapporti tra Mosca e Washington.