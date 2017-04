Il gruppo separatista basco Eta conferma che completerà il disarmo totale. Dopo più di 40 anni di violenza, l’organizzazione terroristica basca ha definitivamente confermato che completerà il suo disarmo l’8 aprile e ha convocato per quel giorno i suoi sostenitori a Bayonne, nel sud ovest della Francia. Lo ha comunicato l’organizzazione in una lettera scritta in inglese e spagnolo inviata oggi alla Bbc.