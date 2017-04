Il nuovo album di Kendrick Lamar uscirà il 14 aprile. L’album del rapper di Compton, per ora intitolato semplicemente ALBUM, includerà collaborazioni con gli U2, BADBADNOTGOOD, Dj Dahi, the Alchemist e 9th wonder. Sarà il primo album completo dopo To Pimp a Butterfly, uno dei migliori album del 2015.