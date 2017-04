Il presidente cinese Xi Jinping incontra Donald Trump a Mar-a-lago, in Florida. Il presidente degli Stati Uniti e sua moglie Melania hanno cenato con il presidente Xi e la first lady Peng Liyuan in apertura del primo summit bilaterale tra i due leader. I nodi dell’incontro riguardano le tensioni tra Stati Uniti e Corea del Nord e la discussione sulle pratiche commerciali cinesi. Il vertice si concluderà oggi con un pranzo di lavoro.