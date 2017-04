Il senato statunitense ha confermato la nomina di Neil Gorsuch a giudice della corte suprema. Il voto che ha reso il conservatore Gorsuch il centotredicesimo giudice della corte suprema pone fine ad uno stallo di oltre un anno sulla nomina del successore del giudice Antonin Scalia, morto nel febbraio del 2016. Gorsuch, nominato dal presidente Donald Trump, ha 49 anni e potrebbe perciò ricoprire il suo ruolo per i prossimi trent’anni. Per superare l’impasse parlamentare, il senato ha dovuto applicare la cosiddetta opzione nucleare che cambia le regole di voto per permettere l’approvazione della nomina a maggioranza semplice anziché rinforzata.