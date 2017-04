Proteste in tutto il Sudafrica per chiedere le dimissioni del presidente Jacob Zuma. Migliaia di oppositori di Zuma hanno marciato per le strade di Città del Capo, Durban e nella capitale Pretoria dopo la decisione del presidente di congedare il ministro delle finanze Pravin Gordhan nel recente rimpasto di governo. Anche i sostenitori di Zuma hanno marciato e a Johannesburg la polizia ha usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti.