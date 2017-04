Una donna è morta per le ferite riportate nell’attacco terroristico di Westminster. La trentunenne turista romena Andreea Cristea è morta il 6 aprile dopo che i medici hanno deciso di interrompere la respirazione artificiale. La donna era caduta dal ponte di Westminster per non essere investita dall’attentatore Khalid Masood ed era stata recuperata da un’imbarcazione di soccorso. Sale quindi a sei morti il numero delle vittime dell’attentato del 22 marzo al parlamento britannico a Londra, nel Regno Unito.