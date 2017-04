I Pearl Jam, Tupac e Joan Baez entrano nella Rock and roll Hall of fame. Il defunto rapper Tupac Shakur, la cantante degli anni sessanta Joan Baez e le leggende grunge dei Pearl Jam sono entrati a far parte della Rock and roll Hall of fame insieme alla Electric light orchestra (Elo), i Journey e gli Yes. Oltre ad una celebrazione della musica, è stata un’occasione per lanciare un messaggio politico e sociale: Joan Baez ha fatto un appello alla resistenza contro la “nuova realtà politica e culturale” mentre il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder ha parlato del cambiamento climatico.