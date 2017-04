Scontro tra polizia e talebani in Pakistan, 10 morti. La polizia pachistana ha comunicato che dieci miliziani del gruppo Jamaat ur Ahrar, fazione dei talebani pachistani, sono morti in uno scontro a fuoco a Lahore, nella parte orientale del paese. Tra i morti ci sarebbe anche uno dei presunti responsabili di un attentato dello scorso febbraio in cui sono morte tredici persone.