Esplosione in una chiesa in Egitto, almeno 13 morti e 42 feriti. Almeno tredici persone sono morte in un’esplosione all’interno di una chiesa a Tanta, sul delta del Nilo a nord del Cairo in Egitto. Lo riferisce la televisione di stato egiziana. Non c’è stata alcuna rivendicazione immediata e non è ancora chiara la dinamica dell’esplosione.