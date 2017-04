Esplosione in una chiesa in Egitto, almeno 21 morti e più di 50 feriti. Almeno tredici persone sono morte in un’esplosione nei pressi della chiesa Mar Girgis a Tanta, sul delta del Nilo a nord del Cairo in Egitto. L’esplosione è avvenuta intorno alle 10 (ora locale) mentre i fedeli si stavano recando in chiesa per celebrare la domenica delle palme e l’inizio della settimana santa. Lo riferisce la televisione di stato egiziana. Non c’è stata alcuna rivendicazione immediata e non è ancora chiara la dinamica dell’esplosione. L’attacco arriva a poche settimane dal viaggio apostolico di Papa Francesco in Egitto, previsto per il 28 e il 29 aprile.