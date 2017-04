Gli Stati Uniti schierano navi da guerra a largo della Corea del Sud. La marina militare statunitense ha ordinato al gruppo di attacco della portaerei Carl Vinson di schierarsi nel Pacifico occidentale. La mossa, descritta come una misura preventiva, arriva in seguito alle crescenti preoccupazioni riguardanti il programma nucleare nordcoreano. Il presidente statunitense Donald Trump si è detto pronto ad agire da solo per contenere la minaccia nucleare di Pyongyang.