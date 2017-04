Migliaia di venezuelani in piazza contro l’interdizione del leader dell’opposizione Henrique Capriles. Migliaia di persone hanno partecipato alla marcia antigovernativa dell’8 aprile, al termine di una settimana di manifestazioni contro le decisioni del governo retto da Nicolás Maduro. Le proteste erano iniziate dopo una sentenza della corte suprema, poi annullata, che limitava i poteri dell’assemblea nazionale e sono continuate dopo che il leader dell’opposizione Henrique Capriles è stato bandito dalla politica per 15 anni. A Caracas la polizia ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti.