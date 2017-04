Esplosione nei pressi di una stazione di polizia a Diyarbakır, in Turchia. Una forte esplosione, la cui causa non è ancora stata chiarita, è avvenuta nelle vicinanze di una stazione di polizia della città di Diyarbakır, nel sudest della Turchia. L’area colpita è la stessa in cui era stata fatta esplodere un’autobomba nel novembre del 2016. Fonti locali parlano di diversi feriti.