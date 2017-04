I ministri degli esteri dei paesi del G7 non trovano un accordo sulle sanzioni a Russia e Siria. Anche se in linea di massima tutti hanno concordato sul fatto che non si può pensare a una soluzione del conflitto siriano che contempli la permanenza al potere di Bashar Al Assad e che Mosca non può proseguire nella sua linea di appoggio al regime di Damasco, i ministri degli esteri dei paesi del G7, riuniti a Lucca, non sono riusciti a trovare un accordo su eventuali sanzioni contro Siria e Russia. Almeno finché non saranno fornite prove irrefutabili che l’attacco con armi chimiche sulla città di Khan Sheikhun sia stato ordinato dal governo siriano. Dopo il vertice di Lucca, il segretario di stato statunitense Rex Tillerson andrà a Mosca a tentare una mediazione con Vladimir Putin.