Tutti i Pulitzer 2017

Editorial writing Art Cullen, The Storm Lake Times Per i suoi editoriali basati su inchieste tenaci, esperienza e impegno, che sono riusciti a sfidare i potenti interesse delle corporazioni agricole in Iowa.

Criticism Hilton Als, The New Yorker Per le sue recensioni che hanno aiutato a collegare il mondo culturale con la realtà, soprattutto su temi fluidi come il genere, la sessualità e la razza.

Commentary _Peggy Noonan,__ The Wall Street Journal _ Per i suoi editoriali durante la campagna elettorale delle ultime presidenziali.

Feature Writing C. J. Chivers, The New York Times Per il suo ritratto di un reduce dall’Afghanistan e le sue difficoltà nel riprendere la vita quotidiana.

International reporting The New York Times Per gli articoli della redazione sui tentativi di Vladimir Putin di espandere il potere della Russia, rivelando tecniche che includono omicidi, molestie online e incriminazione dell’opposizione.

National reporting David A. Fahrenthold, The Washington Post Per le continue inchieste che hanno creato un modello di giornalismo trasparente nella copertura della campagna elettorale, mettendo anche in dubbio la generosità di Donald Trump verso le associazione benefiche.

Local reporting The Salt Lake Tribune Per una serie di articoli che rivelano il trattamento punitivo e crudele nei confronti delle vittime di violenza sessuale alla Brigham Young University, una delle istituzioni più potenti dello Utah.

Breaking news reporting East Bay Times Per gli articoli della redazione sull’incendio scoppiato a Oakland, in California, in un magazzino in cui sono morte 36 persone.

Public service New York Daily News e ProPublica Per un’ inchiesta sugli abusi compiuti dalla polizia di New York durante degli sfratti, effettuati principalmente in quartieri abitati da minoranze.

Breaking news photography Daniel Berehulak, freelance photographer

Per il suo racconto per immagini, pubblicate sul New York Times, del valore sempre più scarso dato alla vita umana nelle Filippine, dove il governo ha lanciato una durissima campagna contro tossicodipendenti e spacciatori di droga.

Feature Photography E. Jason Wambsgans, Chicago Tribune

Per il ritratto di un bambino di dieci anni e di sua madre che cercano di andare avanti dopo essere sopravvissuti a una sparatoria a Chicago.

Cultura

Fiction The underground railroad, di Colson Whitehead

Mischiando realismo e allegoria, il libro combina la violenza della schiavitù e il racconto della fuga in un mito che parla all’America di oggi.

Drama Sweat, di Lynn Nottage

Un racconto sfumato eppure potente che ricorda ai lettori le storie degli operai che ancora inseguono il sogno americano.

History Blood in the water: the Attica prison uprising of 1971 and its legacy, di Heather Ann Thompson

Una storia romanzata che impone degli standard alti per la giurisprudenza e nella ricerca della verità su quello che è successo durante le violenze nel carcere di Attica nel 1971.

Biography Il ritorno: padri, figli e la terra tra loro, di Hisham Matar

Un canto al padre e alla casa che esamina con un’emozione controllata il passato e il presente di una regione sotto attacco.

Poetry Olio, di Tyehimba Jess

Un lavoro che unisce l’arte della performance con l’arte della poesia, per esplorare la memoria collettiva e sfidare le nozioni contemporanee di razza e identità.

General Nonfiction Evicted: poverty and profit in the american city, di Matthew Desmond

Un’accurata ricerca che spiega come gli sfratti di massa in seguito alla crisi del 2008 sono stati una conseguenza più che una causa della povertà.

Music Angel’s bone, di Du Yun

Un lavoro che integra elementi vocali e strumentali e un ampio spettro di stili componendo un’allegoria sul traffico di esseri umani nel mondo. Libretto di Royce Vavrek.