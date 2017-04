Tre morti dopo una sparatoria in una scuola elementare a San Bernardino, in California. Un uomo di 53 anni è entrato armato nella classe della North Park elementary school di San Bernardino in cui insegnava la moglie, da cui era separato. Dopo aver ucciso la donna, l’uomo si è suicidato. Nella sparatoria sono rimasti colpiti due bambini, uno dei quali, di 8 anni, è morto in seguito alle ferite riportate.