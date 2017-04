Approvato il decreto sicurezza al senato. Con 141 voti a favore, 97 contrari e due astenuti l’aula di palazzo Madama ha approvato la fiducia sul decreto sicurezza delle città, che viene dunque convertito in legge. Il decreto prevede la creazione di un daspo urbano sul modello di quello adottato per gli stadi, nuove misure contro chi fa scritte sui muri, il divieto di accesso ai pub e agli altri locali pubblici per chi è stato condannato per droga, l’arresto in flagranza differita, l’istituzione del Comitato metropolitano.