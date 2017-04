Gli Stati Uniti fanno pressioni sulla Russia per convincerla a ritirare il sostegno a Bashar al Assad. Il segretario di stato statunitense Rex Tillerson è a Mosca per un incontro con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, per spingere il governo russo a ritirare il suo sostegno al governo siriano. La visita arriva a una settimana dall’attacco chimico con armi chimiche sulla città di Khan Sheikhun, al quale gli Stati Uniti hanno risposto con il lancio di missili contro una base aerea siriana. Nel frattempo i ministri degli esteri dei paesi del G7 non hanno trovato un accordo sulle sanzioni a Mosca e Damasco.