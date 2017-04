In Germania è stato fermato un uomo che potrebbe essere il responsabile dell’attacco contro il Borussia Dortmund. Lo ha annunciato la procura che sta indagando sul caso. L’autobus è stato colpito l’11 aprile da tre ordigni artigianali mentre era diretto allo stadio di Dortmund per la partita di Champions League tra Borussia e Monaco, rinviata a stasera. Un giocatore del Dortmund, lo spagnolo Marc Bartra, è rimasto ferito ed è stato operato a un braccio. Una lettera trovata sul luogo delle tre esplosioni rivendica il gesto citando l’attacco al mercatino natalizio di Berlino e l’intervento tedesco in Siria, ma deve essere ancora verificata.