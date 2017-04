La polizia tedesca indaga sull’attacco al pullman su cui viaggiava la squadra del Borussia Dortmund. L’autobus è stato colpito l’11 aprile da tre ordigni artigianali mentre era diretto allo stadio per la partita di Champions League contro il Monaco. Un giocatore del Dortmund, lo spagnolo Marc Bartra, è rimasto ferito ed è stato operato a un braccio. Una lettera trovata sul luogo delle tre esplosioni rivendica il gesto ma deve essere ancora verificata. Intanto le autorità tedesche hanno aperto un’inchiesta per “tentato omicidio”, e non per “attentato terroristico”. La partita è stata rinviata a questa sera.