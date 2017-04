Mahmoud Ahmadinejad si candida per le presidenziali in Iran. L’ex presidente conservatore parteciperà alle elezioni del 19 maggio. Alla ricandidatura di Ahmadinejad, già al potere dal 2005 al 2013, si era opposta la guida suprema, l’ayatollah Ali Khamenei. L’ex presidente, fino a pochi giorni fa, aveva dichiarato di voler sotenere la candidatura del suo ex vicepresidente Hamid Baghai, anche lui iscritto al registro elettorale.