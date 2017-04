Annunciata la selezione ufficiale del festival di Cannes. Si è svolta la conferenza stampa della settantesima edizione del festival di Cannes, che si svolgerà dal 17 al 28 maggio 2017. Il direttore del festival Thierry Frémaux e il presidente Pierre Lescure hanno svelato i film che concorreranno per la Palma d’oro. Tra i film in concorso ci saranno le opere di François Ozon, Michel Hazanavicius, Michael Haneke, Jacques Doillon, Sophia Coppola, Todd Haynes, Andrej Zvjagincev, Fatih Akin e Noah Baumbach. Il festival sarà inaugurato dalla proiezione fuori concorso di Les fantômes d’Ismaël di Arnaud Desplechin. Tra gli eventi speciali la proiezione dei primi due episodi della nuova serie di Twin peaks di David Lynch. Nella sezione Un certain regard sarà presentato Fortunata, di Sergio Castellitto.