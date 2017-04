Bashar al Assad dichiara che l’attacco chimico in Siria è stato “una montatura”. Il presidente siriano ha detto che l’attacco con armi chimiche sulla città di Khan Sheikhun, al quale gli Stati Uniti hanno risposto con il lancio di missili contro una base aerea siriana, è stato “al 100 per cento una montatura”. In un’intervista video rilasciata all’agenzia Afp, Assad ha aggiunto di non aver mai dato ordine di lanciare l’attacco e che il governo ha smantellato il suo arsenale chimico nel 2013. Le prove raccolte nei giorni scorsi dalle autorità turche hanno dimostrato che le vittime avevano nel sangue tracce di gas sarin.