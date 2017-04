In Germania è stato fermato un uomo accusato di essere il responsabile dell’attacco contro il Borussia Dortmund. La polizia ha perquisito gli appartamenti di due persone vicine a gruppi islamici radicali e ne ha arrestato uno, un iracheno di 25 anni residente a Wuppertal, anche se non sono state trovate prove del suo coinvolgimento nell’attacco. L’autobus della squadra di calcio tedesca è stato colpito l’11 aprile da tre ordigni artigianali mentre era diretto allo stadio di Dortmund per la partita di Champions League tra Borussia e Monaco. Un giocatore del Dortmund, lo spagnolo Marc Bartra, è rimasto ferito ed è stato operato a un braccio.