Nel mondo quasi due miliardi di persone usano acqua contaminata. Per questo sono a rischio di colera, dissenteria, tifo, poliomielite e altre malattie. Bere l’acqua non potabile causa ogni anno oltre 500mila morti per diarrea. Secondo l’Oms, gli investimenti per la potabilizzazione crescono troppo lentamente, in media del 4,9 per cento negli ultimi tre anni. Per raggiungere l’obiettivo di un accesso universale all’acqua pulita e al trattamento degli scarichi entro il 2030 sarebbe necessario triplicare gli investimenti a 114 miliardi di dollari l’anno.