Pubblicate le misure contenute nel documento di economia e finanza approvato dal consiglio dei ministri. È una legge di bilancio da 17-20 miliardi di euro: non c’è l’aumento dell’Iva né una diminuzione dell’Irpef, mentre viene previsto un taglio del cuneo fiscale. Inoltre 1,6 miliardi sono destinati al pubblico impiego, un miliardo alla decontribuzione per i neoassunti con meno di 35 anni, nuove misure per il rilancio di crescita e investimenti e risorse per la lotta alla povertà per 1,2 miliardi. Il deficit si attesta intorno al 2,1 per cento del pil ma si prevede che l’anno prossimo scenda all’1,2 per cento.