Secondo il Giappone la Corea del Nord potrebbe essere in grado di armare i propri missili con il gas sarin. Lo ha dichiarato il premier giapponese Shinzo Abe. Intanto la Corea del Nord si prepara alle celebrazioni del 15 aprile dedicate al 105° compleanno di Kim Il-sung, fondatore dello stato e nonno dell’attuale leader Kim Jong-un. Secondo alcuni osservatori potrebbe essere lo scenario per un nuovo lancio di missili o un test nucleare. Secondo il think tank 38 North alcune immagini satellitari scattate il 12 aprile mostrano “attività continue” al sito di test nucleari nordcoreano di Punggye-ri, nel nordest del paese.