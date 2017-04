Il giornalista e documentarista Gabriele Del Grande non è ancora stato rilasciato dalle autorità turche. È stato fermato il 10 aprile nella provincia turca di Hatay, nel sud della Turchia. Stava lavorando al suo prossimo libro, Un partigiano mi disse, sulla guerra civile siriana. È trattenuto dalle autorità turche in un luogo che non è stato reso noto, la diplomazia italiana sta lavorando in queste ore per il suo rilascio, previsto inizialmente per il 13 aprile.