Il presidente iraniano Hassan Rouhani si candiderà per un secondo mandato. Secondo quanto riportato dalla televisione di stato, Rouhani si è registrato oggi per candidarsi a un secondo mandato di quattro anni alle prossime elezioni presidenziali, che si terranno a maggio. Il presidente in carica ha vinto le elezioni del 2013 promettendo di porre fine all’isolamento diplomatico della Repubblica Islamica e di creare una società più libera. Nel 2015 ha firmato un accordo storico con i membri del Consiglio di sicurezza Onu e la Germania sul programma nucleare di Teheran.