La giustizia francese chiede al parlamento europeo di togliere l’immunità a Marine Le Pen. L’eurodeputata francese è sospettata di aver usato in modo illecito dei fondi europei per pagare dei dipendenti del suo partito, il Front national. Alla fine di marzo, dopo che in più occasioni la candidata dell’estrema destra alle elezioni presidenziali non si era presentata in tribunale difendendosi dietro le sue prerogative da eurodeputata, gli inquirenti hanno chiesto ufficialmente al parlamento europeo di revocare l’immunità parlamentare a Le Pen e alla sua compagna di partito Marie-Christine Boutonnet. La procedura potrebbe comunque richiedere diversi mesi.