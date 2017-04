Una giovane britannica è stata pugnalata a morte a Gerusalemme, in Israele. La turista ventenne è stata aggredita mentre era in viaggio in tram nei pressi di piazza Tzahal, nella città vecchia di Gerusalemme, affollata per le celebrazioni del venerdì santo e della Pasqua ebraica. È stata portata in ospedale ma è morta poco dopo a causa delle ferite riportate. L’aggressore Gamil Tamimi, un uomo palestinese di 57 anni recentemente dimesso da un ospedale psichiatrico, è stato arrestato dal servizio di sicurezza interna israeliano Shin Bet.