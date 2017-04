Rimane in sospeso l’evacuazione di quattro città siriane sotto assedio. Il 14 aprile le forze governative e i ribelli siriani hanno cominciato le operazioni di evacuazione di quattro città in base a un accordo seguito a un appello delle Nazioni Unite. L’accordo prevede l’evacuazione da parte dei civili dei villaggi di Fuah e di Kefraya, che sono controllati dall’esercito siriano e assediati dai ribelli, e dei villaggi di Madaya e Zabadani, non lontani da Damasco, controllati dai ribelli e assediati dall’esercito di Bashar al Assad. Nel complesso gli sfollati dovrebbero essere circa 30mila. Secondo alcuni attivisti però migliaia di siriani che hanno abbandonato Madaya, nei pressi di Damasco, sarebbero bloccati alle porte di Aleppo in attesa di raggiungere la destinazione finale di Idlib, sotto il controllo dei ribelli.