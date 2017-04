Un giudice federale ha bloccato sei esecuzioni capitali previste nello stato dell’Arkansas, negli Stati Uniti. Lo stato aveva fissato sei esecuzioni capitali in dieci giorni a partire dal 17 aprile, a meno di due settimane dalla scadenza delle scorte di midazolam, un potente sedativo usato per anestetizzare i carcerati prima dell’esecuzione. Si tratterebbe delle prime esecuzioni da 2005. Il giudice federale Kristine G. Baker ha bloccato l’esecuzione in risposta al ricorso di nove condannati a morte. Lo stato dell’Arkansas potrà impugnare la decisione di fronte alla corte suprema.