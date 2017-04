La Corea del Nord ha fallito il lancio di un missile balistico sulla sua costa orientale. Secondo fonti militari sudcoreane e statunitensi, il missile è esploso a pochi secondi dal lancio. Poche ore prima, durante la parata militare per il 105esimo anniversario della nascita di Kim Il Sung, Pyongyang aveva avvertito di essere pronta a rispondere agli Stati Uniti con un attacco nucleare. Nel frattempo il vice presidente statunitense Mike Pence è arrivato a Seoul, da dove partirà un viaggio di dieci giorni in Asia per confermare il sostegno agli alleati nella regione.