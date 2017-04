La Corea del Nord ha fallito il lancio di un missile balistico sulla sua costa orientale. Secondo fonti militari sudcoreane e statunitensi, il missile è esploso a pochi secondi dal lancio. Poche ore prima, durante la parata militare per il 105esimo anniversario della nascita di Kim Il Sung, Pyongyang aveva avvertito di essere pronta a rispondere agli Stati Uniti con un attacco nucleare. Nel frattempo il vice presidente statunitense Mike Pence è arrivato a Seoul, da dove partirà un viaggio di dieci giorni in Asia per confermare il sostegno agli alleati nella regione. Dalla capitale sudcoreana Pence ha dichiarato che il tempo della pazienza con la Corea del Nord è finito.