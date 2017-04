Sciopero della fame di massa dei detenuti palestinesi in Israele. Più di mille e cento palestinesi, detenuti in Israele, hanno cominciato uno sciopero della fame collettivo per protestare sulle condizioni carcerarie. La protesta è guidata da Marwan Barghouti che sta scontando l’ergastolo, accusato di cinque omicidi.