Un piccolo aereo precipita vicino a un supermercato in Portogallo. Cinque persone sono morte in un incidente che ha coinvolto un aereo da turismo, precipitato nei pressi di un supermercato a Tires, un’area residenziale una ventina di chilometri a ovest di Lisbona, in Portogallo. Quattro delle vittime erano a bordo del velivolo che nell’impatto ha ucciso una quinta persona.