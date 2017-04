Un uomo pubblica il video di un omicidio sui social network. Steve Stephens, un afroamericano di 37 anni, ha ucciso un uomo di 74 anni, a Cleveland in Ohio, pubblicando il video su Facebook. Stephens, che in un successivo video ha confessato altri dodici omicidi, ha scelto a caso la sua vittima. La polizia dell’Ohio ha dato il via a una caccia all’uomo, sostenendo che Stephens potrebbe aver lasciato lo stato.