Dopo nove giorni in carcere, ancora nessuna notizia sulla liberazione di Gabriele Del Grande. Il giornalista “da giorni si trova in stato di fermo, sempre in attesa di essere rilasciato. Le autorità turche hanno garantito a quelle italiane che la sua liberazione potrebbe essere imminente, ma sarà bene non abbassare la guardia e continuare a ‘illuminare’ la sua vicenda sino a quando non sarà davvero rientrato in Italia”. Lo affermano il segretario generale e il presidente della Federazione nazionale stampa italiana, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti.