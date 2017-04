Due uomini sono stati arrestati a Marsiglia, in Francia, perché sospettati di pianificare un attentato. I due hanno nazionalità francese e sono nati nel 1987 e nel 1993. “Questi due uomini radicalizzati avevano l’intenzione di commettere un attacco nei prossimi giorni”, ha dichiarato il ministro dell’interno, Mathias Fekl. La sicurezza è stata rafforzata in tutto il paese, in vista delle elezioni presidenziali di domenica 23 aprile.