Gabriele Del Grande sta bene e chiede il rispetto dei suoi diritti. Del Grande, il giornalista italiano fermato il 10 aprile in Turchia durante un controllo al confine con la Siria e trattenuto da alcuni giorni in un centro di detenzione amministrativa, ha telefonato alla sua compagna dal telefono della struttura dov’è detenuto e ha dichiarato: “Sto bene, non mi è stato torto un capello ma non posso telefonare, hanno sequestrato il mio cellulare e le mie cose, sebbene non mi venga contestato nessun reato”. Il giornalista ha aggiunto che è stato interrogato e comincerà uno sciopero della fame per chiedere il rispetto dei suoi diritti.