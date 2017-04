Il lancio di migliaia di satelliti per le telecomunicazioni può aggravare il problema dei detriti spaziali. I satelliti sono necessari per lo sviluppo dei collegamenti wireless. L’aumento di traffico nello spazio può aumentare la probabilità di collisione tra satelliti del 50 per cento, scrive il Guardian. Si stima che in orbita si muovano circa settecentomila oggetti più grandi di un centimetro. Una conferenza sul tema si è aperta oggi a Darmstadt, in Germania.