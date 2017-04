Secondo l’Osce il referendum del 16 aprile in Turchia non ha rispettato gli standard internazionali. Secondo l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il voto si è svolto in condizioni di disparità e “agli elettori non state fornite informazioni imparziali sugli aspetti fondamentali della riforma costituzionale”. Secondo Tana de Zulueta, capo della missione Osce, il referendum si è svolto regolarmente “in un numero limitato di seggi visitati dagli osservatori internazionali”, ai quali, in alcuni casi, è stato negato l’accesso. La posizione dell’Osce “è prevenuta e inaccettabile”, sostiene il governo turco. Il presidente Recep Tayyp Erdoğan ha invitato gli osservatori a “stare al loro posto”. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è congratulato con Erdoğan per la vittoria, senza esprimere riserve sullo svolgimento del voto. I risultati definitivi non saranno resi noti prima di dieci giorni, ma la commissione elettorale ha confermato la vittoria del sì con il 51 per cento delle preferenze. L’opposizione denuncia brogli, in particolare il conteggio delle schede senza il timbro ufficiale. Cruciale per la vittoria del sì è stato il voto dall’estero, dove ha superato il 60 per cento.