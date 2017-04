Un nuovo arrivo di migranti è previsto per questa mattina in Calabria. Al porto di Vibo Valentia è attesa una nave della marina con a bordo un migliaio di persone soccorse nei giorni scorsi nel canale di Sicilia e provenienti, in prevalenza, dall’Africa subsahariana. Nel pomeriggio approderà a Cagliari la nave norvegese Siem Pilot con a bordo 816 migranti soccorsi nei giorni scorsi al largo della Libia. Nei giorni di Pasqua si è registrato un aumento delle partenze: 8.300 migranti sono stati salvati in tre giorni, ma sono stati recuperati anche 13 cadaveri, tra cui quello di un bambino di otto anni. Gli arrivi del 2017 si aggirano finora intorno a 35mila, in aumento rispetto allo stesso periodo del 2016, che alla fine si è rivelato l’anno record con 181mila persone sbarcate.