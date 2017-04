Cresce la tensione in Venezuela, nel giorno della “madre di tutte le manifestazioni”. L’opposizione al governo del presidente Nicolás Maduro ha indicato quella che si svolgerà mercoledì 19 aprile a Caracas come “la madre di tutte le manifestazioni”. Da parte sua Maduro ribatte mobilitando le forze armate per contrastare quello che secondo lui è un colpo di stato che ha la benedizione degli Stati Uniti.